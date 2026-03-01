¡Ú¥Î¥¢¡ÛÆâÆ£Å¯Ìé¤¬²¦ºÂÀï¹µ¤¨À¬Ìð³Ø¤«¤éÄËÎõÀëÀïÉÛ¹ð¡Ö¥Î¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¡£¤½¤í¤½¤í¾Ç¤Ã¤¿Êý¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Î¥¢£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡ËÁÈ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁ°¾¥Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡À¬Ìð³Ø¡¢¶áÆ£½¤»ÊÁÈ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î£Ö£²Àï¡Ê£²£°Æü¡¢¿À¸Í¥µ¥ó¥Ü¡¼¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ò¹µ¤¨¤¿ÆâÆ£¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¡¢¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥¿¥Ã¥°¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÂè£³»î¹ç¤Ç¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÈÁÈ¤ó¤À£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï¶áÆ£¡¢¾®ÌøÍ¦ÅÍÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÎËö¤Ë¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¾®Ìø¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÂè£¶»î¹ç¤ÇÆâÆ£¤¬£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÀ¬Ìð¡¢Äá²°¹ÀÅÍÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£¥´¥ó¥°Á°¤Ë»Å³Ý¤±¤¿ÆâÆ£¤Ï¡¢¾ì³°Àï¤ÇÀ¬Ìð¤ò¥¤¥¹¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¹¶¤á¡¢Äá²°¤Î¼ó¤Ë½¸Ãæ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢À¬Ìð¤«¤é¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÊÖ¤µ¤ì¶¯°ú¤Ë¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ÆÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É±þÀï¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¤¬Äá²°¤òµÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÊá¤Þ¤¨¤Æ¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤¤¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆâÆ£¤È¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦À¬Ìð¤ò£Â£Õ£Ó£È£É¤¬ÇØ¸å¤«¤é½±·â¤À¡£¤µ¤é¤Ë¹çÂÎ¹¶·â¤ò¤·¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Çº£ÅÙ¤Ï¶áÆ£¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢Î¾·³¤Ï¥í¡¼¥×¤ò¶´¤ó¤Ç¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿À¬Ìð¤«¤é¡ÖÀµ¼°¤Ë£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¾¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ÆâÆ£¤Ï¡¢¾å¤«¤é¤«¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¾ðÇ®Åª¤Ê¥Þ¥¤¥¯¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¡Ö¿Í¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÃý¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¶µ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ìÅÙ¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤¯»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀ¬Ìð¤Î¡ÖÆâÆ£Å¯Ìé¡Ä¡¢à¥Î¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥íá¡£¤½¤í¤½¤í¾Ç¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤í¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤ÆÇ®¤¤Ç®¤¤¾ðÇ®¥Þ¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤ÎÏÃ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ëµ¢¤ë¤ï¡£¥¢¥Ç¥£¥ª¥¹¡×¤È¥Ù¥ë¥È¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡£
¡¡À¬Ìð¤«¤é¤Î¡Ö²¦¼Ô¤¬Âç»ö¤Ê¥Ù¥ë¥È¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÀ¼¤Ë¼ª¤òÂß¤µ¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£