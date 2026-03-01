森保ジャパンが中南米W杯（6月11日〜7月19日）の一次リーグ初戦で対戦する強豪オランダ代表に激震が走った。

26日、大黒柱MFであるデ・ヨング（29）が、所属先バルセロナ（スペイン）での練習中に右足太もも裏の大腿二頭筋（ハムストリング）を負傷。搬送先の病院で精密検査を受けた結果、「筋断裂によって復帰まで最低でも1カ月」（地元メディアのAS紙）と診断されたのだ。

「デ・ヨングの持ち味は豊富な運動量、献身的な守備、卓越した状況判断力、試合のコントロール能力など。中盤エリアの＜逆三角形の底＞の位置を主戦場としながら、試合展開に応じて前後左右に細かく動き、オランダ代表の攻守のバランスを整えていく。替えのきかない選手であるデ・ヨングの故障が長引いたり、戦列復帰後に再発させるなどしてW杯に間に合わないとなったら、オランダ代表のチーム力低下は免れません」（サッカー関係者）

ライバル国の主軸中の主軸の故障。日本代表は追い風にしたいところだが、こちらがこちらで、まるで呪われているかのように故障者が続出している。

昨年8月23日、ベルギーから欧州5大リーグのひとつ、ドイツにステップアップしたDF町田浩樹（28）が、新天地デビュー戦のリーグ開幕戦で左膝の前十字靭帯を完全断裂。全治8カ月の大ケガを負った。

すると同年12月21日、フランス1部モナコのMF南野拓実（31）が、同じ左膝前十字靭帯の完全断裂で戦線離脱。年が明けて1月18日、スペイン1部ソシエダMF久保健英（24）が左太もも裏のハムストリングを痛めてチームを離れ、最近になってようやくボールを使った練習を始めた。

2月11日、代表主将を務める英プレミア、リバプールの遠藤航（32）が、試合中に左足首を痛めてストレッチャーで運び出され、森保監督は「手術となれば早期（の実施）になるだろう」と、当初の見立てよりもシリアスな状況であることを示唆した。

右太もも裏のハムストリングを痛めていた英プレミア、クリスタル・パレスMF鎌田大地（29）が8日のリーグ戦に2カ月ぶりに実戦のピッチに立ち、19日と26日の欧州ELで連続フル出場。イタリア1部パルマのGK鈴木彩艶（23）が昨年11月に左手中指を骨折して長期離脱を余儀なくされながら、23日にチームの全体練習に合流するなどポジティブな話題もないワケではない。

だが、それも束の間、27日になってドイツ1部バイエルン・ミュンヘンのDF伊藤洋輝（26）が「大腿部の肉離れ」と現地メディアが報道。3月下旬の日本代表のイングランド遠征の参加が危ぶまれている。

他国を気にしている場合でないのは確かだ。