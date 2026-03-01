1973年にヤンキースを買収したジョージ・スタインブレナーは、FA選手の獲得をはじめとして、資金力を活用した球団の成績の向上に積極的だった。

「ジョージ監督」と揶揄されるほど球場に頻繁に通ったジョージ・スタインブレナーの姿に、一族から買収した海運会社を再建した企業家時代の様子を重ねることは難しくない。

一方、ジョージから経営を引き継ぎ、現在はヤンキースを保有するヤンキー・グローバル・エンタープライズ（YGE）の会長であるハル・スタインブレナーが置かれた状況は、父とは異なる。

ジョージにとって、ヤンキースは自分の意のままになる存在であり、いざとなれば売却しても構わないものだった。

これに対しハルにとってみれば、球団の安定した経営と事業の継続性の確保こそが最も重要である。

スタインブレナー家が米国プロサッカーMLSのニューヨーク・シティーFCやイタリア・セリエAのACミランの少数株主となっているのは、YGEの経営の多角化の一環にほかならないものの、あくまで本業はヤンキースの経営であることに変わりない。

例えば、年俸の総額を規定の範囲内に収めれば支払わなくてよいぜいたく税は、本来であれば回避したい、不要な支出となる。

それでも有力なFA選手を獲得し、毎年のように大リーグで上位のぜいたく税を払い続けてきた背景には、常に勝利を求めるニューヨークの観客と報道陣の有形無形を問わない圧力が少なからず影響していた。

ハルがジョージからヤンキースの経営を引き継いで以来、ワールドシリーズ優勝を1回、アメリカンリーグ優勝を2回、プレーオフには13回出場する実績を残している。

他の球団であれば称賛されるはずが、ワールドチャンピオンとなることを求められ続けるヤンキースとしては物足りない成績となる。

その結果、ハルには球団の売却、ゼネラルマネジャーのブライアン・キャッシュマンには辞任を求める声を寄せ続けるのがニューヨークの人々だ。

ヤンキースはこのオフ、コディ・ベリンジャーと再契約したものの、有力なFA選手を迎え入れていない。

安全な経営を目指す姿には、「金満球団」「悪の帝国」といわれながらも勝利を目指したジョージ時代の面影はない。

だが、普通の球団への転換を目指す現在の体制にとってみれば、こうした呼び名は不合理な経営の象徴でしかない。

このまま新しい球団へと変貌するのか、周囲の圧力に屈して「悪の帝国」に戻るのか、ヤンキースは大きな岐路に立たされている。