日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回は巨人や西武などプロ14年で打率2割9分以上を9度記録した清水隆行氏について綴られた、フリーアナウンサー染谷恵二氏による「ラジオじゃしゃべれないジャイアンツ」（第4回=2005年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

清水は「日本一不遇な男」だと思う。6番、7番、2番、1番。巨人軍の監督が代わる度に打順をクルクル変えられ、揚げ句、今年は公式戦で一度も守備経験のない右翼転向案と清原との一塁併用説が浮上した。心中穏やかでないはずだ。

「オレどうなるんですかね？」

この事実をスポーツ紙で知って、清水はしかめっ面で聞いてきた。

清水とは入団以来の付き合いだ。プロ初安打の実況も初の単独インタビューもやった。清水が自身の不遇をグチるのを一度も聞いたことがない。今年の堀内体制で、看板倒れの助っ人キャプラーの控えに回ったときにも「チームの方針なら仕方ないスよ。従うだけですから」と冷ややかに反応したものだ。取材テープを止めて「不満じゃないの？」と重ねて質問すると、寡黙な仕事人が珍しく口をとんがらせた。

「でもね、オレ必ず奪い返しますよ。力には力でね。あの打球見たでしょう？」

4年前の6月。東京ドームの中日戦のことだ。完封ペースのエース川上憲伸から打った驚愕の本塁打だ。「グシャッ」と当たった瞬間に打球は「フッ」と消え、知らぬ間にライトスタンドに「ワープ」したのだ。打球が割れて四方に飛散したようにさえ見えた。ラジオの実況席で、恥を承知でほえたものだ。

「何だこれは？ 清水！なんと打球が見えない驚天動地のホームランです！」

あの松井秀喜がベンチで唖然としていたらしい。

「うそでしょう？ ボールがグシャッとつぶれたのが見えましたもん。打球はロケットだったね。ボクにはあんなこと出来ません。メジャー級だよ、これは」

ボールがつぶれた瞬間を網膜に焼き付けた松井の動体視力もすごいが、このときのゴジラは、明らかに「負けた」という脱帽の表情だった。

この超人的なパワーに加え、清水は天下の安打製造機でもある。去年はチーム最多安打をマークし、3年前にはリーグ最多安打記録に肉薄した。あとヒット1本で大記録を逃した清水が、一生に一度の本音を吐いた。

「ああ悔しい。記録は狙ってましたよ。記録に残れば評価は変わるんです。だってボクの立場はいつも不安定ですから」

この言葉が、のちの清水の不遇を予見したのだから事実は怖い。清水にとっての自己アピールは「記憶より記録」しかないのだろうか。

