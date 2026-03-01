「ザ・ドリフターズ」の加藤茶、加藤綾菜夫婦が１日、都内で行われた「あしたのわたしに、会おう。ご自愛市 ｓｐｒｉｎｇ ２０２６」でトークショーを行った。

２人は２０１１年６月に結婚。２３歳と６８歳の“４５歳差婚”はワイドショーなどで話題を振りまいた。今年は結婚１５周年の節目となる。

加トちゃんは結婚前の６３歳で大動脈解離を発症し緊急手術。結婚から２年後にパーキンソン症候群と診断され体が動かなくなった。夫の大病を機に綾菜は食生活の改善を決意。減塩のレシピを研究したほか、夫のために生活習慣病予防アドバイザー、介護職アドバイザー、介護福祉士実務者研修など多くの視覚を取得した。

「命の恩人」と妻に感謝する加トちゃんに、綾菜は「この先もし、寝たきりになったとしても、焦ることとはない」と泰然。「こういうふうにケアしていけばいいかと分かっているし」と語った。

綾菜の好きな料理について「豚肉となすのつけめん」と即答。綾菜は「もっと手の込んだ料理作ってるのに、毎回豚なすつけめんって言う」と苦笑い。「私が初めてオムレツを作ったときに『おふくろの味に似てる』って泣いたんです」と振り返った。加トちゃんは「なんでおふくろの味に似てたんだろう？」と胸いっぱいの様子だったが、綾菜は「簡単だからだと思うよ。味付け、塩とこしょうだけだから」とサッパリと話していた。