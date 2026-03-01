「ザ・ドリフターズ」の加藤茶、加藤綾菜夫婦が１日、都内で行われた「あしたのわたしに、会おう。ご自愛市 ｓｐｒｉｎｇ ２０２６」でトークショーを行った。

２人は２０１１年６月に結婚。２３歳と６８歳の“４５歳差婚”はワイドショーなどで話題を振りまいた。今年は結婚１５周年の節目となる。

この日は加トちゃんの８３歳の誕生日。イベントの終盤にバースデーケーキが運び込まれ、サプライズで祝福。綾菜から「あ〜ん」と食べさせられ、幸せそうな笑みを浮かべた加トちゃんは「お祝いしていただくってうれしい。長生きするといいことありますね。頑張って長生きしましょう」と客席にも呼びかけた。

自身の夢について尋ねられると「僕の夢はひとつ。いつまでも舞台に立って、お客さんに喜んでもらうことが夢」とキッパリ。「過ぎてお笑いやっているのはブーたんだけ。最高に生きたいと思ってるのは１０８歳。『茶寿』ってい言うんですけど茶寿まで生きて、舞台踏めていたら」と思いを込めた。

綾菜は「加トちゃんと８３歳の誕生日を迎えることは１０年前は奇跡に近かった」と大病を乗り越えた日々を回想。「茶寿まであと２５年。加トちゃんが舞台に立っているのが一番の幸せ。一生懸命サポートできたら」と意欲。「誕生日になった瞬間に久々にほっぺにチューしたらあわあわしてた。そのぐらい初々しい」と仲良し夫婦ぶりを明かしていた。