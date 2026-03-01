かわいくて盛り上がる！おもてなしにもぴったり「ひな祭りケーキ」

3月3日は、ひな祭り。家族や友人とパーティをするという人も多いかもしれません。今回は、盛り上がること間違いなしの激カワケーキのバリエをご紹介。

▼彩りきれいなレアチーズケーキ

クリームチーズやヨーグルトなどを混ぜた生地はさっぱり＆ヘルシーで、ひし餅のような形がキュート。抹茶、いちごジャムなどいろいろな味わいを楽しめるのも嬉しいです。



※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼さわやかで食べやすい！いちごレアチーズケーキ

ミキサーでクリームチーズやいちごなどを混ぜ、型に注いで固めるだけ。サクサク食感＆ふわふわクリームのコラボがクセになる〜。

▼春が来たみたい！桜ロールケーキ

桜あんを使ったレシピはピンクでかわいいらしく、お子さんや女性ウケもバッチリ。ふわふわの生地はヤミツキ必至で、食べ出したら止まりません。





ひな祭りに華を添えてくれるステキなスイーツのラインアップ。みなさんはどれが気になりましたか？ ピンときたレシピをさっそく作ってみてください。（TEXT：森智子）

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）