◇フリースタイルスキーW杯 デュアルモーグル第2戦（2026年3月1日 富山・たいらスキー場）

男子は2月のミラノ・コルティナ冬季五輪で同種目銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）が、決勝でラスムス・ステッグフェルト（スウェーデン）を破り、シングルモーグルと合わせて今季3勝目、通算25勝目を挙げた。堀島は前日のモーグル第6戦に続く2日連続の表彰台で、6季ぶりの国内開催のW杯でエースの貫禄を見せた。

堀島は日本人対決となった2回戦、米国選手との対戦となった3回戦と順当に勝ち進み、準々決勝ではミラノ・コルティナ五輪デュアルモーグル6位のチャーリー・ミッケル（米国）に18―17で辛くも勝利。準決勝では川岡士真（北翔大）を24―11で下すと、決勝は自身もターンの乱れがあったものの、相手は転倒してゴールできず、歓喜の瞬間を迎えた。

17年世界選手権でシングル、デュアルの2冠に輝いた堀島は、初出場だった18年平昌五輪は11位に終わったものの、4年前の北京五輪では銅メダルを獲得。ミラノ・コルティナ五輪ではシングルで銅メダル、新種目のデュアルで銀メダルを獲得した。32歳で迎える30年のフランス・アルプス五輪を目指すことを早くも明言しており、6年ぶりの国内開催のW杯で、幸先の良い再スタートを切った。