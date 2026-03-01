中東情勢が悪化…ACL西地区の一部試合が緊急延期に。AFCが“安全最優先”を強調、東地区は予定通り開催へ
アジアサッカー連盟（AFC）は３月１日、中東の情勢を鑑み、西地区で開催予定だったAFCクラブ競技大会の一部試合を延期すると発表した。
対象となるのは、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）、アジア・チャレンジリーグの３大会である。
AFCの発表によると、延期が決定したのは、３月２日から３日にかけて予定されていたACLE決勝トーナメント１回戦、西地区の第１戦。これらの試合は再スケジュールされる。
加えて、３月３日から４日にかけて開催予定だったACL2とチャレンジリーグの準々決勝・第１戦のうち、西地区のチームが関わる試合も、追って通知があるまで延期されることになった。
一方で、全てのAFCクラブ競技大会における東地区のクラブが関わる試合については、当初の予定通り開催される。
AFCは、「この急速に変化する状況を引き続き注意深く監視し、すべての選手、チーム、役員、ファンの安全とセキュリティを確保することに引き続き全力を尽くす」と強調している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
