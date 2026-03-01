「相続放棄」された不動産が空き家となって放置され、自治体が対応に苦慮している。

近隣住民から苦情が寄せられた場合、空家対策特別措置法などに基づき所有者を突き止めて対応を求めるが、放棄によって相続人が多数の親族に広がり、追跡が難航するためだ。解決に１年以上を費やすケースもある。（増田尚浩）

相続の権利者、２０人超

大阪府東大阪市の築約５０年の木造２階建て住宅。６年前、近隣住民から市に苦情が寄せられた。「ゴキブリが大量発生して困っている」

住宅は空き家で、市空家対策課が所有者の調査を始めた。

同課によると、不動産登記を取得し、所有者となっている男性の戸籍を調べたところ、約４０年前に亡くなっていた。妻子が相続人となるが、妻は数年前に死亡。前妻との２人の子は相続放棄していた。

次に相続権が生じる男性のきょうだいは全員が亡くなっており、権利者はその子や孫ら２０人超に広がっていた。

同課は各地に暮らす一人一人と連絡を取り、相続権があることを伝えたところ、相続人の認識がなく、「男性を知らない」といった反応が返ってきた。その後、相続放棄の手続きが進んだという。相続権は妻側にもあり、最終的には妻の親族が相続し、２０２３年に住宅を処分した。

大田夏絵課長は、相続人が複雑化した事例は多いとし、「相続した認識がなく、市から手紙を送ると『詐欺ではないのか』と疑われることもある。相続人への意思確認は不可欠で、時間がかかってしまう」と語った。

他の自治体も同様の悩みを抱えている。

神戸市安全対策課によると、相続放棄で相続人が増え、特定しても、被相続人との関係性が薄く協力を得にくく、解決が難しい。相続人全員が放棄しているケースもあるという。

「負動産」

団塊の世代が後期高齢者となり相続自体が増える中、相続放棄も増加している。民法に基づく相続放棄には家庭裁判所への申し立てが必要で、司法統計によると、受理件数は１８年の２１万５３２０件から年々増え、２４年は３０万８７５３件に上った。

活用の見込みがない不動産は、所有し続けると毎年、固定資産税がかかり、「負動産」とも呼ばれる。このため、土地の価格が低い地方の不動産を中心に、相続放棄は少なくないとみられ、空き家が増える一因となっている。総務省によると、空き家は２３年時点で、過去最多の約９００万戸に上った。

相続に関する書面作成を請け負う「グリーン司法書士法人」（東京）の大阪事務所の中川徳将代表は「不動産の相続を重荷に感じる人は一定数いる」と明かし、「相続放棄にあたっては、新たに権利が生じる親族に事前に説明するなどし、トラブルを防ぐことが重要だ」と語った。

登記に記載なし

自治体の担当者が課題として挙げるのが不動産登記だ。

家裁で相続放棄が認められても登記には記載されず、自治体は調査の際、放棄されているかどうかを家裁に問い合わせる必要がある。複数の自治体の担当者によると、照会結果の回答まで１〜２か月程度かかり、対応に時間を要する原因になっているという。

土地制度に詳しい東京財団の吉原祥子マネージャーは「相続放棄は本来、負債から相続人を守るための制度。『負動産』対策として使われることを想定していない」と指摘。「自治体が迅速に把握できないのは制度の欠陥だ。相続放棄の記録は登記や戸籍に明記するのが望ましい」と語る。

◆空家対策特別措置法＝２０１５年施行。自治体は、倒壊などの恐れがある「特定空き家」や、その前段階の「管理不全空き家」について所有者に指導や勧告を行う。国土交通省によると、昨年３月末時点で、除去や修繕などの対応が取られた空き家は計約１９万５０００件。相続放棄などで所有者がいない場合、自治体が裁判所に財産管理人の選任を請求し、処分や修繕を実施する。