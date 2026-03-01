¤Ê¤¼¥¼¥Ã¥±¥ó¤ò¡È¼Ð¤á¡É¤Ë¡©¥¹¥Î¥Ü¶â¡¦¿¼ÅÄçýè½¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Ö¤«¤Ö¤«¤À¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ä¡×
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿¼ÅÄçýè½Áª¼ê¤¬¡¢¡È¼Ð¤á¤¬¤±¡É¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¡¢ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ9¤Ä¤Î¥á¥À¥ë(¶â4¶ä2Æ¼3)¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÆüËÜÂåÉ½¡£2·î28ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGoing! Sports&News¡Ù¤Ç¤Ï¿¼ÅÄÁª¼ê¤È½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¡¢½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¶â¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼À¥¿´³ñÁª¼ê¤¬À¸½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥µ»Ãæ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¼¥Ã¥±¥ó¡£³¤³°Àª¤Ï¤òÎ¾¸ª¤ËÄÌ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¿¼ÅÄÁª¼ê¤äÂ¼À¥Áª¼ê¤¬ÊÒÊý¤Î¸ª¤À¤±¤Ë¤«¤±¤ë¡È¼Ð¤á¤¬¤±¡É¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼ÅÄÁª¼ê¤Ï¡ÖÎ®¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ó²ó¤ê¤¬¤Ö¤«¤Ö¤«¤À¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë´é¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¶¥µ»Ãæ¤Ë¥¼¥Ã¥±¥ó¤¬»ë³¦¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¹©É×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸ÍÄÍÍ¥ÅÍÁª¼ê¤Î¥Í¥¤¥ë¤ä¡¢Ä¹Ã«ÀîÄë¾¡Áª¼ê¤ÎÈ±·¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¼Ð¤á¤¬¤±¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Î¡È¼Ð¤á¤¬¤±¡É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£(2·î28ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGoing! Sports&News¡Ù¤òºÆ¹½À®)