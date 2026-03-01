お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。女優デビューは超大物女優の鶴の一声による大抜てきだったことを明かした。

イモトは“珍獣ハンター”として日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」で日々国内外のロケに参加する一方、女優としてもさまざまな作品に出演している。

女優業について聞かれ、「一番最初は2010年なので、15年以上前ですかね」とイモト。最初の作品は同局の5夜連続特別ドラマ「99年の愛〜JAPANESE AMERICANS〜」だったとし、「当時、SMAPの草磲剛さんの奥さん役に大抜てき。何も経験なかったんですけど。泉ピン子さんが“顔が私の若い頃に似てるから、イモトがいいんじゃないの”っていう本当に鶴の一声で（決まった）」と明かした。

これには、MCの加藤浩次も「ピン子さんが推薦？」と驚き。すると、島崎和歌子が「そういうのってうれしいの？」とまさかの質問。イモトは「え？うれしい、うれしいです」と困惑。

加藤は「何なの女将（島崎）、ピン子さんにディスってる？」とツッコむと、島崎は「ニホンゴガヨクワカラナイ」と片言で返し、笑わせた。

イモトは「しかも本当にラッキーだったのが、その監督がそれこそ今『VIVANT』とか『半沢直樹』とかで有名な福澤（克雄）監督だったんです。そこもラッキーで。そこでいろいろと教えていただいて、その8年後ぐらいに『下町ロケット』っていう日曜劇場で。その繋がりで出していただいたんですよ」と大ヒット作出演のいきさつを明かした。