◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 最終日(1日、那覇）

巨人の1軍春季キャンプは最終日を迎え、戸郷翔征投手が振り返っての思いを明かしました。

第一声で「うーん…まぁ、うまくはいかなかったですね」と言葉を発した戸郷投手。その理由について「フォームの変更もしましたし、最初の感覚とはまた違った1か月だったんで」と明かします。それでも「本当にいろんなことがありましたけど。でも、本当にいろんなことを考えながら、充実したキャンプだったなと思います」と笑顔を見せました。

2月28日に臨んだ今季初の実戦登板では、初回のマウンドにあがり三者凡退の好投。最後の打者に対しては真っすぐで見逃し三振を奪うなど上々の投球を見せました。戸郷投手自身もこの登板には「ある程度いい手応えがあった」とコメント。それでも「ただやっぱ身体の張りが今日も強いので。また投げていく度に張りも強くなっていくと思いますけど、そこをどう取るかを意識していきたいと思います」と課題を明かしました。

普段は力強く頼もしい言葉を述べる戸郷投手ですが、この日は少し落ち着いたコメントも残した戸郷投手。それでも、先日の登板を見守った杉内俊哉投手チーフコーチは「ボールの軌道とか結構気にする選手ですが、それを度外視して、バッターと勝負できた」と評価しており、「本人の中では多少の不安はあったかもしれないですけど、ブルペンでずっといいボール投げていましたから、僕的にはそんなに心配していなかったですよ」とコメント。キャンプ最終日にインタビューに応じた則本昂大投手も「戸郷もいいし、ライバルが多いので頑張ります」と先発争いに言及するなど、その姿を称賛しています。