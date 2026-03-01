2月28日、お笑い芸人「江頭2:50」がXを更新し、自身の写真集『江頭2:50還暦記念写真集 正面突破』がアマゾンの売れ筋ランキング（タレント写真集部門）で1位にランクインしたことを明かした。

「男性の写真集が1位というのはまさに異例の事態です。売れ筋ランキングの2位には元AKB48の前田敦子さんが14年ぶりに刊行した写真集『Beste』、3位には櫻坂46メンバーがお互いの素顔を撮影したオフショット写真集『櫻撮 VOL.01』のアマゾン限定カバー版が入っています。AKBのレジェンドや現役のトップアイドルまで “強敵” がひしめくなかでの1位ですから、江頭さんのすごさがよくわかりますよね」（芸能記者）

予想外の快進撃に、江頭本人は《あたおかの皆様ありがとうございます》と、ファンの愛称 “あたおか” へ感謝を伝えた。

その人気の秘密とは──。芸能プロ関係者が語る。

「江頭さんのYouTubeチャンネルは登録者数507万人を誇ります。熱烈なファンが多く、還暦記念という節目もあって “ご祝儀買い” も少なくないはずです。

撮影を担当したのは、カメラマンとしても活動している女優の二階堂ふみさんで、先月公開された動画では、このプロジェクトが1年前から水面下で進んでいたことが明かされました。

動画内では、二階堂さんが『どう撮りたいか』という構想や撮影へのこだわりも語っていました。こうしたプロモーションも売り上げを後押ししているとみられます」

さらに、動画では、予約だけで1万部を突破していることも明らかに。再会した二階堂とともに歓喜する姿も話題となった。

「江頭さんは、二階堂さんに対して『さすが！ やるねぇ！』『俺は二階堂ちゃんの言ったように動いてるだけ』と、自分の手柄ではないことを強調していましたね。ふだんは “攻めた芸風” で知られていますが、こうした謙虚な人柄も好感を持たれる理由でしょう」（前出・芸能記者）

還暦を迎えてなお、全力で “正面突破”。江頭2:50の勢いは、まだまだ止まりそうにない。