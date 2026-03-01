「差し色イエロー」が可愛い！【GU】40・50代が試したい「シャレ見えコーデ」

落ち着いた色味の服が多い大人女性こそ、これからの時季に取り入れてほしいのがパステルカラーのアイテム。なかでも一押しなのがトレンドカラーの「イエロー」。甘さは控えめで、柔らかな雰囲気と季節感を添えてくれるカラーです。今回は【GU（ジーユー）】のイエローアイテムを使った「大人カジュアルコーデ」をご紹介。センス◎なスタッフが提案する、カラーアイテムのちょうど良い取り入れ方をマネしてみて。

イエロー小物で春らしさをプラス

【GU】「ボストンバッグ」\2,990（税込）

きれいめカジュアルコーデに、イエローバッグを合わせた着こなし。ライトトーンのイエローを一点投入するだけで、重くなりがちな黒コーデに明るさと抜け感が加わります。広い面積のカラーアイテムが苦手な人は、気軽に持てるバッグから挑戦してみて。

イエローパンツで作る大人カジュアルコーデ

【GU】「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

淡いイエローのスウェットパンツを取り入れた、リラックス感のあるシンプルコーデ。一見、難しそうなカラーパンツだけど、スタッフのNatsukiさんによると「白を含んだ柔らかいイエローなので印象が強くなりすぎず合わせやすい」とのこと。スナップのようにトップスを同系色で合わせるのが、全体がきれいにまとまるポイントかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。