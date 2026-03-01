マルコ・トゥーリオが見せた技ありプレーに注目

京都サンガF.C.は2月28日、明治安田J1百年構想リーグの第4節でサンフレッチェ広島と対戦し、2-1で勝利した。

この試合でFWマルコ・トゥーリオが見せた技ありプレーが「ベルカンプみたい」「変態トラップ」など注目を集めている。

マルコ・トゥーリオは1-1で迎えた後半36分、相手のミスからボールを奪い、絶妙パスからFWラファエル・エリアスのゴールをアシスト。2試合連続ゴールとはならなかったが、アウェー広島戦でもアシストという結果で逆転勝利に大きく貢献した。

そのなかで後半4分、GK太田岳志からのロングボールをマルコ・トゥーリオが見事にトラップ。鋭いパスを後ろ向きで抑え、エリアスのシュートシーンにつなげた。京都の公式X（旧ツイッター）も「魔法使い」とマルコ・トゥーリオのプレーに注目すると、コメント欄には「ほんと、これどーなってんの？」「変態トラップや」「半端ないって」「ベルカンプみたいなトラップした」など、喝采の声が寄せられた。随所で存在感を見せた”京都の魔法使い”に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）