◆報知新聞社後援 東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）

昨年大会の覇者、タデセ・タケレ（２３）＝エチオピア＝がゴール直前までの大混戦を２時間３分３７秒で制し、連覇を果たした。

昨年１２月のバレンシアマラソンで３度目の日本記録（２時間４分５５秒）をマークした大迫傑（３４）＝リーニン＝が２時間５分５９秒で日本人トップの全体１２位となった。

男子は、今大会で日本人６位以内で２時間９分以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内で、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した。また、２８年ロス五輪から新たに「ファストパス」が設けられ、２７年３月までに指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手は、ＭＧＣを待たずに代表に内定する。

すでに、ＭＧＣ出場権を獲得している大迫傑を除いて、今大会で新たに５人がＭＧＣ進出を決めた。男子のＭＧＣ出場権獲得選手は計２６人となった。

５選手とコメントは以下の通り。

鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協、２時間６分９秒＝「これからファストパス、あるいはＭＧＣで勝ちきれる力をつけていきたい」

市山翼（２９）＝サンベルクス、２時間６分５８秒＝「きょうは挑戦するというより我慢するというレースになりました。ＭＧＣでは、そのようなレースでは勝負できないことは分かっています。これからスピードを乗せて勝負できるように準備していきたい」

近藤亮太（２６）＝三菱重工、２時間７分６秒＝「ＭＧＣ出場権を取れましたので、これからはファストパスを狙っていきたい」

工藤慎作（２１）＝早大３年、２時間７分３４秒＝「これから強化の時間が取れるので、ロス五輪出場に向けて、もっと強くなっていきたい」

藤村共広（２８）＝スズキアスリートクラブ、２時間８分４９秒＝「まさか自分が取れると思っていなかった。これから１年、ＭＧＣで上位に食い込めるように力をつけたい」