ＷＢＣ韓国代表のドジャース・金慧成（キム・ヘソン）が１日、京セラドームでチーム練習に参加し、二塁や遊撃での守備練習やフリー打撃などで調整した。韓国代表は２日に阪神戦、３日にオリックスとの強化試合を予定。練習後は取材に応じ、日本との対戦を熱望し、「対戦ができればすごく面白いと思いますし、楽しみです。でも、試合の時は、その瞬間は相手チームですから。そういった点は意識せずに、ただ『勝ちたい』という気持ちで試合に臨むつもりです」と闘志を燃やした。

ドジャースで同僚の大谷や山本との“再会”も心待ちにしているといい、「最高の選手ですよね。（大谷は）自己管理も徹底していますし、努力も惜しまない。見て学ぶべき点が本当に多い選手だと思います。山本投手は、昨年皆さんも見た通り最高の投手ですし、素晴らしい選手。同じ選手として、一緒に野球をしながら本当に尊敬の念を抱いていました。だから、同じグラウンドでプレーできるのがうれしいですし、また（グラウンドで）やり合いたいですね」と白い歯を見せた。

金慧成は、オープン戦は４試合で１３打数６安打の打率４割６分２厘、１本塁打、５打点と好調をキープしていた。

ドジャースでは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希と同僚。ＷＢＣ１次ラウンドでは日本と同じＣ組で、７日には大谷、山本らと対戦することになるが「楽しみというよりは、不安の方が大きい。現時点での目標は予選ラウンドを１位で通過し、（準々決勝以降の）マイアミまで行くこと」と力を込めていた。