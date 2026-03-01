『ゆるキャン△』第4期は2027年放送決定 PV解禁でキャラデザは宇良隆太、制作はフリュー・ピクチャーズ
テレビアニメ『ゆるキャン△ SEASON4』（第4期）が、2027年に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、特報PVが公開された。
【画像】作画＆キャラデザ良い感じ！『ゆるキャン△』第4期の場面カット
同作は、キャンプの魅力とキャンプを満喫する主人公・志摩リンを含めた女子高生たちのゆるやかな日常を描いた作品。『まんがタイムきららフォワード』で連載中のコミックが原作で、アニメ化されるとキャンプブームの火付け役となり、テレビアニメ第1期が2018年よりスタート、実写ドラマ化もされた。
第4期は、2024年に放送された『SEASON３』に引き続き、監督は登坂晋、シリーズ構成はピエール杉浦が担当。また新たにキャラクターデザインを宇良隆太、そしてアニメーション制作は制作元請初となるフリュー・ピクチャーズが務める。
また音楽チームもおなじみのメンバーが集結。劇伴音楽はこれまでのシリーズをすべて制作してきた立山秋航が、さらにオープニングテーマを亜咲花、エンディングテーマを佐々木恵梨、シリーズテーマをキミのねが担当する。
公開されたティザービジュアルにはなでしこ&リンに加え、新入生の絵真＆メイも描かれている。さらに、恵那の飼い犬・ちくわと、なでしこが好きな動画配信チャンネルに出てくるサモエドのはんぺんの姿も。特報PVでは、ビジュアルのメンバーに加え、千明・あおい・恵那らいつもの本栖高校のメンバー、なでしこの幼なじみ・綾乃の姿も見ることができる。
■スタッフ
監督：登坂晋
シリーズ構成：ピエール杉浦
キャラクターデザイン：宇良隆太
音楽：立山秋航
音響監督：高寺たけし
オープニングテーマ：亜咲花
エンディングテーマ：佐々木恵梨
シリーズテーマ：キミのね
アニメーション制作：フリュー・ピクチャーズ
■キャスト
各務原なでしこ：花守ゆみり
志摩リン：東山奈央
大垣千明：原紗友里
犬山あおい：豊崎愛生
斉藤恵那：高橋李依
土岐綾乃：黒沢ともよ
瑞浪絵真：指出毬亜
中津川メイ：天野心愛
ナレーション：大塚明夫
