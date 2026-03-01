『ゆるキャン△』第4期は2027年放送決定 PV解禁でキャラデザは宇良隆太、制作はフリュー・ピクチャーズ

『ゆるキャン△』第4期は2027年放送決定 PV解禁でキャラデザは宇良隆太、制作はフリュー・ピクチャーズ