志田こはく、初主演映画が劇場公開 『ゴジュウジャー』でも話題 小野峻志監督が絶賛「これから「志田こはくの時代」が始まります」
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』出演などで話題の俳優・志田こはくが初主演を務めた映画『ロングホットサマーバケーション』が4月3から9日にかけてにアップリンク吉祥寺で単独公開が決定。劇場公開用のポスターが解禁となった。
【動画】志田こはくの初主演映画『ロングホットサマーバケーション』予告
本作は、月代（堀春菜）と亀子（志田こはく）の姉妹が暮らす家に、不法移民のラルゴ人姉妹・フォルテ（坂巻有紗）とヴォーチェ（工藤スミレ）が乗り込んできて大騒ぎとなるドタバタホームドラマ。インディーズ映画『野球どアホウ未亡人』が1年以上にわたる異例のロングランヒットとなり、新作『翔んダタックル大旋風』が公開中の邦画界の異端児・小野峻志監督の最新作となる。
『MOOSIC LAB 2026』での全5回の先行上映がオンライン発券後すぐに完売という人気ぶりで「志田こはく史上いちばんかわいい、志田こはくのアイドル映画」「『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』鬼頭はるか役の志田こはくと『仮面ライダーガッチャード』ラケシス役の坂巻有紗という、ニチアサ民にとって夢の共演」「映画はよく分からないけど志田こはくがかわいいのはよく分かった」「『野球どアホウ未亡人』の小野監督がこんなマトモな映画を撮るなんて…！」「昨今の社会問題などいろいろ考えさせられた」などSNSを中心に絶賛の声が上がっていた。
単独公開決定に寄せてコメントも到着。志田は「先行上映でたくさんの温かい反響をいただき、こうして単独公開が決まったこととてもうれしく思います」と喜びを語り、小野監督は「これから志田こはくの時代が始まります。映画やテレビで観ない日はないという、国民的女優となる未来がまもなくやって来ます。そのスタートを本作が担えることを光栄に思います」と志田を絶賛。また、共演の坂巻有紗、工藤スミレ、堀春菜、出演や劇中歌・主題歌を担当した湊ゆず、佐久間祥朗らからも公開決定に寄せてのコメントが届いている。
■コメント
【志田こはく】先行上映でたくさんの温かい反響をいただき、こうして単独公開が決まったこととてもうれしく思います。ありがとうございます！小野監督をはじめ、キャスト・スタッフの皆さんと一丸となって、作り上げました。カオスで、ピュアで、でもどこか愛おしいひと夏の物語を、ぜひスクリーンで見届けてください！
【坂巻有紗】皆様こんにちは！フォルテ役の坂巻有紗です！ロングホットサマーバケーション、公開決定ばんざーーい!!皆様の応援のおかげで劇場公開までどうにかこうにかたどり着くことができました。本当にありがとうございます。これからも常春の所沢と、ロングホットサマーバケーション、そして小野監督の応援を、どうぞよろしくお願いします！
【工藤スミレ】ヴォーチェ役の工藤スミレです！ロングホットサマーバケーション劇場公開決定しました!!うれしい!!!!!見れば見るほど旨みが出てくるスパイスいっぱいの作品です！やったね！これでたくさん観れるね!!!ラルゴ姉妹のことたくさん愛でてくださいっっ。ぜひ劇場に足を運んでくださるとうれしいです。
【湊ゆず】皆様の温かい応援のおかげで、映画の単独公開が決まりました。感謝の気持ちでいっぱいです。この作品がスクリーンを通して、大好きな地元・北海道にも届き、そして一人でも多くの方に観ていただけたらうれしいです。本当にありがとうございます！
【佐久間祥朗】初めまして。クレシェ役の佐久間祥朗です。この作品がより多くの方に届く事を願っております。とにかく気持ちが明るくなる映画ですので、友達、家族、恋人などとぜひご鑑賞ください！
【堀春菜】ロンバケ、劇場公開決定のお知らせですって！皆様の応援のおかげです。ありがとうございます。とにかく、主演の志田こはくさんが魅力的で素敵です。ぜひ、映画館で観て、我々は何を見ていたんだ？となんとも言えぬ気持ちを声に出さずとも同じ時間を共有した同志たちと分かち合い、映画館を後にしてください。ロンバケをよろしくお願いします！
【小野峻志監督】この映画は「監督・小野峻志の政治的社会派ホームドラマ」として企画し、脚本も書きました。そして、現代に何か一石投じてやろうという私の魂胆を、ものの見事に粉砕したのが志田こはくさんでした。彼女はいつの間にか「志田こはくの映画」という旗を振り、私を含めスタッフやキャストは自然と彼女の後をついていきました。その光景はドラクロワの『民衆を導く自由の女神』を想起させました。これから「志田こはくの時代」が始まります。映画やテレビで観ない日はないという、国民的女優となる未来がまもなくやって来ます。そのスタートを本作が担えることを光栄に思います。皆さんも、時代の先頭を突っ走る志田こはくさんについて来てください。
