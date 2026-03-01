◇W杯アジア1次予選 日本ー韓国（2026年3月1日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選4戦目で韓国（同ランク56位）と対戦。桶谷HC初勝利へ前半は42ー38と4点リードで折り返した。

桶谷HC初陣となった26日の中国戦では、前半14点リードしながらも痛恨の逆転負け。桶谷HC新体制は黒星発進となった。

最終予選進出争いから一歩抜け出すためにも負けられない日韓戦。スタメンには中国戦ではロースター外となったジョシュ・ホーキンソン（30＝SR渋谷）が復帰。その他には齋藤拓実（30＝名古屋D）、馬場雄大（30＝長崎）、西田優大（26＝三河）、渡邊雄太（31＝千葉J）の5人が名を連ねた。

この試合も口火を切ったのは渡辺雄だった。第1Q残り9分4秒に速攻から華麗なパス回し。最後は渡辺雄がダンクを叩き込んでチーム初得点を挙げた。さらにホーキンソンの3Pシュートで先制に成功した。その後は一進一退の攻防が続いてこのクオーターを15―16と1点ビハインドで終えた。

第2Qも緊張感のある接戦の展開が続く中で、確実に点数を重ねて前半は42ー38と4点リードで折り返した。

ホーキンソンがチーム最多15得点でチームを支えた。チーム全体ではシュートを36本試投で16本成功。FG成功率は44.4％。3Pシュートは14本試投で3本成功。3P成功率は21.4％と低迷した。