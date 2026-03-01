人気グラドルが“未成年飲酒”疑惑を釈明 WBC観戦巡る『サンジャポ』での発言は「誤解を招く表現」
タレントでグラビアアイドルの黒嵜菜々子（22）が3月1日、自身のXを更新。同日に生出演したTBS系『サンデー・ジャポン』での発言について「誤解を招く表現」があったとして謝罪した。
【写真あり】グラビアアイドルとして活躍中の黒嵜菜々子
番組では、5日に開幕するWBCの話題を特集。生粋のジャイアンツファンとして紹介された黒嵜は、爆笑問題の田中裕二から「野球大好き女子」と振られると「めちゃめちゃ大好きです。好きすぎて、前回のWBC、ひとりで行きました」と2023年3月に行われた前回大会を観戦したことを明かした。
さらに「ビール飲みながら隣のおじさんと『イエー』とやって」と当時の様子を語ったが、この発言を受け、SNS上では「前回のWBCのときまだ二十歳になっていなかったのでは」「3年前ということは未成年飲酒ではないか」といった疑問の声が上がっていた。23年3月当時、黒嵜は19歳だった。
番組終了後、黒嵜はXで「本日はサンデー・ジャポンをご視聴いただき、ありがとうございました！！！！」と投稿。「一点、久しぶりの生放送ということもあり大変緊張しておりました。そのため、最近のジャイアンツ戦をお酒を飲みながら観戦した話と、前回のWBCを観戦した際の話が混ざってしまい、整理できないまま発言してしまいました」と説明した。
その上で「誤解を招く表現となってしまいましたこと、お詫び申し上げます」と謝罪。「トーク力付けられるように頑張っていきますので、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。黒嵜は22歳。野球好きを公言しており、今回の発言は生放送での緊張からエピソードが混在したことが原因だったとしている。
