Wonjungyoの脂性肌向けプライマー♡春夏の崩れ対策に

涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏監修のWonjungyoから、脂性肌向けの新作プライマーが登場♡春夏に気になるテカリやメイク崩れをしっかり防ぎながら、軽やかな使用感を叶える注目アイテムです。第一印象を底上げしてくれるベースメイクで、さらさら美肌を目指してみませんか。

皮脂を抑える新プライマー登場！

新発売の「ウォンジョンヨシーバムコントロールラスティングプライマー」は、価格1,870円（税込）、カラーは肌なじみのよいクリアカラーで、さらさら肌に仕上げます。

薄いヴェールをかけたような軽いテクスチャーで毛穴や凹凸を自然にカバー。2種の皮脂吸着パウダー（※1シリカ、メタルリル酸メチルクロスポリマー）配合でメイク仕上がりをキープします。

さらに、毛穴ケア（※2うるおいにより毛穴を目立たなくする）成分（※3ビタミンC誘導体〈アスコルビルグルコシド〉）と保湿成分（※4ナイアシンアミド）を配合し、乾燥しにくい設計。

メタリックピンクのチューブタイプで持ち運びにも便利です。

espoirザブロウ新作登場♡繊細立体眉が叶うアイブロウシリーズ

肌タイプ別の使い分け方法

テカリや皮脂崩れが気になる方には、新作プライマーがおすすめ。小鼻やおでこなど皮脂が出やすい部分に塗布することで、さらさらな仕上がりをキープします。

乾燥崩れが気になる方には「ウォンジョンヨアクアグループライマーN」がぴったり。しっかり保湿感を残しながらメイクを密着させる“メイクの接着剤”のような存在です。

新作を部分使いし、その上からアクアグループライマーNを全顔に重ねることで、テカリを抑えながらうるおいも保つバランス肌が完成します。

春夏の崩れ対策はこれで決まり♡

「ウォンジョンヨシーバムコントロールラスティングプライマー」は、2026年3月2日（月）よりロフト・イオンにて順次先行発売、3月18日（水）より全国発売。ウォンジョンヨ公式オンラインストアのほか、ロフト、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、プラザ、ローズマリー（一部店舗除く）で展開されます。崩れやすい季節の心強い味方として、ぜひチェックしてみてください♡