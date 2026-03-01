◇東京マラソン（2026年3月1日 都庁前〜東京駅前の42.195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、女子は2021年東京五輪銀メダリストで元世界記録保持者のブリジット・コスゲイ（32＝ケニア）が国内最高記録となる2時間14分29秒で4年ぶり2度目の優勝を飾った。

今季限りでの引退を表明している昨年12月のクイーンズ駅伝MVP・細田あい（30＝エディオン）は現役ラストレースで2時間23分39秒の10位、日本人トップで有終の美を飾った。「力を出し切ってゴールしたいという思いだけだった。ゴールできるか不安もあったけど、無事にゴールできてホッとしている。昨年の東京マラソン以上の結果を最低限自分の中で掲げていたのでそこも達成できて、終わりとしては満点だったと思います」。納得のいく走りを求めて臨んだラストランを、悔いなくやり切った。

沿道にはチームメートや会社の同僚など多くの関係者が応援に駆けつけた。「いろいろなところから“ラストラン頑張って”“ありがとう”という声が自然と耳に入ってきて、すごく力になりました。本当に出し切りたいと思って、その時は泣きそうになりました」。声援を受けた場面を思い出すと、レース中にはこらえていた大粒の涙がこぼれ落ちた。

現役最後のレースを終え「ケガとかも多くて簡単な競技人生ではなかったけど、それがあったから自分で強くなれたところもある。人に助けてもらってここまで長く続けてこられた」と周囲に感謝。引退後もエディオン陸上部に籍を残す予定で「何かしらの形で陸上部に関われれば。自分のやってきたことを伝えていければいいなと思っています」と話した。