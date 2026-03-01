「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が1日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。キュンとするポイントを語った。

この日は、フリーアナウンサーで女優の田中みな実と文芸評論家の三宅香帆氏と出演した。

田中に「そもそも必要としている？パートナーを。彼氏とかほしい？」と聞かれると、「全くそれを今のところ考えたりはしないですね」と答えた。

キュンとするポイントを聞かれると、あの「兄がいるんですけど、兄がウィンナーとかにケチャップをかけようとした時に、ケチャップの出る方を間違えて目にプシャってやってて。それが好きなんです。そういう感じの人はいいかなと思います」と独特の感性を語り、笑いを誘った。

あのは「ちょっとどんくさいみたいなところにグッとくるタイプ。格好いいところより」と説明。三宅氏が「いわゆるメロいみたいな。前は意図してやるみたいなのが流行っていましたけど。今だとむしろ無防備な方がいいみたいな感じになって、メロいって言葉が流行ってる」と流行りの言葉を解説すると、あのは「それです！」と同意。「普段めちゃくちゃお仕事ができてスマートな人が」とギャップ萌えすることを明かした。