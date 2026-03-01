育成の佐倉侠史朗が練習試合で豪快アーチ

常勝軍団のなか、キラリと光る大器の片鱗を見せた。ソフトバンクの育成・佐倉侠史朗内野手は、2月28日に行われた日本製紙石巻との練習試合に出場。4回の打席で豪快な一発を放った。ファンは「将来の3冠王」「エグい」「マジで期待しかない」と期待を寄せている。

2点リードで迎えた4回。佐倉は無死二塁で打席に入ると、1ボール1ストライクからの3球目を捉えた打球は、あっという間に右翼スタンドに消えていった。どっしりとした構えからフルスイング。打った瞬間にスタンドインを確信させる豪快弾に球場は騒然となった。

期待の20歳スラッガーが放った一発にファンも続々反応。SNSには「めちゃくちゃいい捉え方」「スラッガーのスイングじゃん」「覚醒しそう」「何か構えが若い頃のギータっぽくなってる」「笹川、秋広、佐倉と若鷹に左のスラッガー候補が多い」「支配下勝ち取ってほしい」などのコメントが飛び交っていた。

佐倉は2023年育成ドラフト3位でソフトバンクに入団。昨季は2軍で初安打を放つなど、着実にステップを踏んでいる。3年目の今季、支配下登録への期待が高まっている。（Full-Count編集部）