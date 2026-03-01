東京Vは1日、順天堂大学と控え組中心で練習試合を行った。前半23分、前日2月28日の横浜M戦でプロデビューしたばかりのMF仲山獅恩（18）からのパスを白井亮丞（20）と大藤颯太（18）がつなぎ、川村楽人（19）がゴール右へ決めて1−0で勝利した。

仲山はボランチで先発し、途中から右MFなどもこなしたが「いろいろなポジションをやるのは選手としての幅が広がる。どのポジションでも自分のタスクをこなして特長を出さないといけない。やりたいポジションがあるわけではない」と強気。ボランチは守備も求められるが、「強度というよりワンツーの対応とかがまだ駄目だし、強度も一つ一つ上げていきたい。それと、ボレーは決めないと。惜しいだけでは結果が残らない」と振り返った。

城福浩監督（64）も「仲山の特長は足が止まらないこと。予測も含めてサッカーの理解が深い。足が止まらない中で技術を発揮。ここではたかれてもついていくとか、J1の屈強な相手の中で戦えるようになれば大きな戦力。彼に限らず個の成長は補強と一緒。期待している」と評価した。