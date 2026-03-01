ムード歌謡グループ「純烈」の酒井一圭（50）と白川裕二郎（49）が1日、ABCテレビ「新婚さんいらっしゃい」（日曜後12・55）にVTR出演。メンバーの後上翔太（39）の結婚について語った。

今回スタジオには、後上と元AKB48の横山由依夫婦が出演し、なれそめなどを語った。そんな中、酒井と白川からVTRメッセージが。酒井は「結婚式で1番うれしかった」こととして、後上の母との「握手」を挙げた。

独身時代の後上について「ジャイアンツの試合を見ている時に話しかけてくる彼女は、ことごとくダメ。だから、人を愛せないタイプと思っていた」という。

そんな後上の結婚式で、酒井が後上の母に「よかったねお母さん」と伝えると、「あの子も人を愛す心があったんですね」と返ってきたそうで「同じこと思ってたんやと思って握手した」と笑った。

一方、白川は後上の「いびき」「歯ぎしり」を心配。酒井は「寝相」も追加し、「やばいのよ」と証言した。

横山によれば、交際時に後上から申告があったというが、「全くなんですよ。無音」。これについて後上は「心が落ちついてるのかもしれない」と話して笑わせた。