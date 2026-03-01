俳優・鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の公式インスタグラムが1日までに更新され、アイドルグループ「乃木坂46」元メンバーでタレントの与田祐希（25）のオフショットを公開した。

同番組は「5話オフショット ダブルピースの綾香」とコメントし、重い病気で入院生活を送る「幸後綾香」役を務める与田が病室のベッド上でポーズを取ったオフショットを公開。撮影セット内については「病室の飾りも綾香らしいパステルカラーで統一されています」と明かした。

俳優・鈴木亮平が主演の同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。

これに対し、ファンからは「綾香ちゃんかわいい」「続きがものすごく気になるよ〜！」「リブートの中でも癒やしの存在祐希ちゃん」「6話も楽しみです！！」「毎回ちょっとずつでも出てきてくれると嬉しいな」などのコメントが寄せられた。