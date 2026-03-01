

2026年の東京の春、お花見の「混雑」をスマートに回避して絶景を楽しむ準備はできていますか？「はとバス」の春の風物詩、2階建てオープンバスで行く「東京さくら回廊」を2026年3月20日（金・祝）から期間限定で運行します。

屋根のない2階建てオープンバスから眺める景色は、まさに「動く特等席」。最大の見どころは、千鳥ヶ淵の「桜のトンネル」を、歩行者の頭上から見下ろすという地上からは味わえない圧倒的な開放感。本記事では、2026年の最新運行スケジュールや「バスだからこその視点」、そして確実に予約するためのポイントを解説します。

まさに「桜の海」を泳ぐ感覚！ 2階建てオープンバスの魅力

手が届きそうなほど近くに咲く桜

「東京さくら回廊」の最大の特徴は、なんといっても高さ約3メートルの視点から眺める桜の近さです。通常の観光バスや歩道からの視線とは異なり、2階建てバスの座席はちょうど桜の枝と同じ高さに位置します。

特に千鳥ヶ淵付近では、道路にせり出した桜の枝が「天然のトンネル」を形作り、オープンバスならではのダイナミックな光景が広がります。春の風を感じながら、頭上を掠めるように流れていく薄紅色の花びらは、一度体験すると忘れられない思い出になるはずです。

東京の「桜の代名詞」をノンストップで凝縮

靖國神社の桜（画像：Pixta）

コースの起点はアクセス抜群の東京駅丸の内南口。ここから約60分間で、東京を代表する花見スポットを効率よく巡ります。

車窓からは、お堀沿いに咲き誇る「北の丸公園」の桜や、東京の桜の基準木があることでも知られる「靖國神社」、そして圧倒的な密度を誇る「外堀通り」の並木道を楽しむことができます。

降車観光はありませんが、その分、1時間に凝縮された「絶景の連続」に集中できるのがこのツアーのメリット。歩き疲れることなく、優雅に東京の春を俯瞰できる、大人から子供まで楽しめる内容となっています。

なぜ「歩き」より「バス」なの？ 2026年流の楽しみ方

千鳥ヶ淵の桜（画像：Pixta）

近年の東京のお花見は、SNS映えスポットとしての人気も相まって、主要な名所はどこも大変な混雑が予想されます。特に千鳥ヶ淵や靖國神社周辺の歩道は、ゆっくりと立ち止まって写真を撮ることも難しい年が増えています。

そこで提案したいのが、この「動く特等席」です。人混みを眼下に、自分たちは渋滞する歩道を離れて高い位置から桜を独占できる。これは、混雑を回避しつつ最高のシャッターチャンスを狙いたい賢い旅行者にとって、非常に合理的な選択肢と言えます。また、スマートフォン越しではなく、その「高さ」が生む風と香りを五感で楽しむ贅沢をぜひ味わってください。

【2026年】千鳥ヶ淵の開花予想は？

記事執筆時点のウェザーニュースの発表によると、千鳥ヶ淵緑道の2026年のソメイヨシノの開花予想は3月25日。3月30日に5部咲き、4月1日に満開の予想です。靖國神社の開花予想は一足早く、3月22日（3月30日に満開）。最新の情報と照らし合わせて、ベストなタイミングでお花見を楽しみましょう。

【2階建てオープンバス】東京さくら回廊運行概要

はとバスのツアーで気軽にお花見へ

実施期間：2026年3月20日（金）〜4月5日（日）※毎日運行

料金：大人1名 2,400円

出発場所：東京駅丸の内南口（1時間後の終了予定）

主な車窓観光地：北の丸公園、靖國神社、外堀通り、千鳥ヶ淵

備考：降車なしのドライブコースです。食事は付いておりません。

2026年の春は一度きり。千鳥ヶ淵の桜が舞う中、屋根のないバスで風を切る体験は、きっと日常の喧騒を忘れさせてくれるはずです。週末や満開予想日は売り切れやすいため、公式サイトのチェックはお早めに。カメラのバッテリーをフル充電にして、東京が最も華やぐ1時間を「特等席」で迎えてみませんか。

（画像：はとバス公式サイトより）

鉄道チャンネル編集部