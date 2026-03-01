バスケ日本代表が韓国に1点ビハインドで1Q終了…渡邊雄太先制ダンクも3P精度上がらず逆転許す

3月1日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2が行われ、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）と男子韓国代表（同56位）が対戦。日本が15－16のビハインドで第1クォーターを終えた。

2月26日の中国代表戦に敗れた日本としては、桶谷大ヘッドコーチの就任後初白星を目指す一戦。スターティングファイブには、齋藤拓実、西田優大、馬場雄大、渡邊雄太、ジョシュ・ホーキンソンが起用された。

日本は開始1分すぎに渡邊のダンクで先制すると、ホーキンソンもスリーで続き先制。相手のキーマンであるイヒョンジュンには馬場が徹底マークし得点を許さない好スタートをきった。

しかし、ショットの精度が上がらず、韓国に逆転を許すと、同中盤にはインサイドに切り込むイヒョンジュンに得点を許し、7－10とされたところでタイムアウト。その後は日本が安藤誓哉、ホーキンソンの2ポイントで食い下がるも、一進一退の展開が続き、15―16で最初の10分を終えた。

日本は3ポイントシュート7本中1本の成功にとどまり、ホーキンソンがチーム最多7得点を挙げている。

■試合速報



JPN｜15｜｜｜｜＝



KOR｜16｜｜｜｜＝





［写真］＝B.LEAGUE

【写真】日本代表の韓国戦ロスター12名