昔より肌の状態が安定しない？40代から“肌のゆらぎ”が増える理由
これまで問題なく使えていた化粧品が急にしみる。昨日までは調子がよかったのに、今日は乾燥や赤みが出るといった“肌の不安定さ”を感じていませんか？40代以降の肌は、波が出やすくなる時期に入ります。単に衰えではなく、環境の変化に対する反応が強くなっていくのです。
肌のバリア機能がゆるやかに変化する
年齢を重ねると、角質層の水分保持力や皮脂分泌量は少しずつ変わります。その結果、外部刺激に対する防御力が揺らぎやすくなることに。季節の変わり目やストレスの影響を受けやすくなるのは、このバランス変化が理由の１つです。
ホルモンの波が肌に出る
40代は女性ホルモンの分泌が一定ではなくなる時期。その影響は、ハリやうるおいの変化だけでなく、ニキビや乾燥といった“混在トラブル”として現れることもあります。安定しないのは、肌が弱くなったからではなく、内側のリズムが変わっているからです。
攻めすぎると、さらに不安定に
ゆらぎを感じると、つい美容成分を足したくなります。しかし刺激の強いケアを重ねると、かえって不安定さを助長することも。40代以降は「変える」より「守る」視点へ。保湿と摩擦を減らすことが、安定への近道になります。
肌が安定しないのは、スキンケアが間違っているからではなく、体のリズムが変わる年代に入ったサイン。整える意識に切り替えれば、肌のゆらぎは徐々に落ち着いていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、皮膚科学や女性ホルモンの変化に関する一般的な知見をもとに、編集部が再構成しています
