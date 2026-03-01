「減らす生活」SNSの断捨離【毎日が変わる片づけのワザ（283）】
今年は、意識してスマホ＝つまりSNSとの距離をおいた年でした。その結果、いまの関係性はこんな感じになっています。 ※仕事で会社のSNS（XとFacebook）を毎日更新しているので、それはのぞいています。
noteのみ。
朝、仕事を始める前や、出社の日は通勤中、昼休み、週末はカフェで休憩しているときなどに。ただ、フォローさせていただく方はかなり絞っています。夏ごろに、少しフォローを増やしたら、「ああ（フォローしている方たちの）更新スピードに追いつかない…！」と、せっかくの記事をゆっくり読む余裕がなくなってしまったので…。欲張らず、毎日５〜６名くらいの方の記事が読めたら十分、としています。
出社する日だけみるもの
Facebook。
わたしはまったく更新していないので、読むだけです。仕事上のつながりがある人、退職していった人たちの近況もたまには見てみようかな、とFacebookは出社する日の朝通勤中だけみています。リモートワーク中心の働き方になってからは、ここで同僚の退職や転職などを知ることも。年末に向けて、Facebookでつながっている人もコツコツと減らしています。
月に２回くらいみるもの
InstagramとTikTok。
片付け関連のアカウントを持っているので、そこで整理収納関連の情報を得ています。フォローも50人くらいに絞っています。Instagramの世界観は好きだし、本当はもっとみたい…という気持ちもあります。でも、日々の更新に追いつけるほど時間を確保できないし、みないならみない、と決めた方が心が穏やかだと気づきました。本当に時間に余裕がある週末のごほうび、としています。
TikTokは、娘の影響で時々みるように。「ひたすら動画を浴びる」という体験が、いい刺激になります。
まったくみないもの
X。
プライベートのアカウントは持っていません。仕事で毎日投稿しているので、万が一誤爆などがあってはいけない、というのが理由。ただ、たとえこの仕事を離れても個人的には必要ないかな…と感じています。
不定期に、目的を持ってみるもの
YouTube。
お笑い芸人さん、企業の公式アカウント、好きなアーティストなどのチャンネルをいくつか登録しているので、それを目当てに。あとは、ドラマの主題歌やCMなどで気になった曲を誰が歌っているのか調べて、そのアーティストのチャンネルをみに行くこともあります。長めの文章を読めるのがnoteだとしたら、しっかり作られた長めの動画を見られるのがYouTube、というイメージです。
日々更新されるSNSとの向き合い方は、仕事以外ではできるだけゆっくり時間を過ごしたいわたしには、難しいと感じたこともありました。でも、noteで他の方が書いた文章を読めるようになってからは、自分にとって心地よく続けられる（読むのも書くのも）のはここだ、と感じて「noteだけみられればいいや」とスッキリ。SNSを断捨離して残したいものだけに絞ったら、「情報を追いかけ続けなくては！」という思いがなくなり、とても楽になりました。＜text：なまけるための片付け／花太郎（整理収納アドバイザー） https://note.com/namake_kataduke＞ ※画像は生成AIで作成しています