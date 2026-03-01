「バレたから」じゃない。男性が浮気を後悔する本当の理由
男性が浮気を後悔する瞬間は、浮気がバレたときだけではありません。むしろ、じわじわと現実に向き合ったときに強く自覚します。その後悔の正体は、罪悪感だけではなく「失うかもしれないもの」の重さです。
守ってきた日常の価値に気づいたとき
浮気は刺激や承認欲求から始まることがあります。しかし時間が経つと、安定していた関係や信頼の重みを実感するように。本命彼女との関係が壊れる可能性を想像した瞬間、現実が押し寄せます。
一時的な高揚と深い安心の違いを知ったとき
浮気による刺激は強い感情を生みますが、持続しないものです。男性は本命の女性と過ごす安心感と比較したとき、その差にハッキリ気づくようになります。
自分の評価が下がったと感じたとき
浮気は、本命の女性の自分自身への信頼も揺らすもの。「こんな人だったのか」という認識を本命の女性に持たれたのを感じた時、男性は後悔を強めます。
男性が浮気を後悔するのは、本命の女性との関係の価値を再認識したとき。軽い選択の裏にあった事の重大さに気づいたとき、後悔は現実になります。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼彼氏に当てはまるなら対策を。「浮気体質な男性」に見られる性質