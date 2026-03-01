【シューズ編】“おば見え”を回避するならこれ。2026春トレンド「大人の“買い足し”正解アイテム」
コーデを更新したつもりなのに、なぜか全体が古く見えてしまう。そんなとき、意外と影響しているのが「足元」です。アウターやトップスを春仕様に変えても、靴だけそのままだと、全体の季節感がズレて見えやすくなります。2026春は、きれいめと抜け感を両立した靴がトレンド。大人世代が取り入れやすい“更新ポイント”を押さえておきましょう。
きれいめ服に合う「厚底控えめスニーカー」で今っぽさをプラス
春に向けて出番が増えるスニーカーは、スポーティーすぎないデザインが今年の主流。ポイントは、程よく厚みのあるソールと、白×ベージュなどのやわらかな配色です。
完全フラットや真っ白な定番モデルだと、どうしても数年前の印象になりがち。きれいめパンツやロングコートにもなじむデザインを選ぶことで、カジュアル感を抑えつつ、今の空気感を取り入れられます。
冬ブーツのままはNG。切り替えたいのは「軽さのあるショートブーツ」
寒さが残る時期でも、足元は少しずつ春仕様へシフトしたいところ。2026春は、重たさの出にくい細身シルエットのショートブーツや、ヒールが太めで安定感のあるタイプが注目されています。
特にボリュームのある黒ブーツは、コーデ全体を冬寄りに引き戻してしまう原因に。素材感が軽く、足首まわりがすっきり見えるデザインに替えるだけで、季節のズレを感じさせにくくなります。
ローヒールでもきちんと見える「浅めカットパンプス」が使いやすい
きれいめ派の定番であるパンプスも、今季は形選びが重要。甲が深く、丸みの強いデザインは、どうしても無難で保守的な印象になりがちです。
2026春は、甲が浅めでポインテッド寄りのシルエット、もしくは金具や切り替えのあるデザインがトレンド。ヒールが低くても足元がシャープに見えるため、通勤にも休日にも使いやすく、大人のワードローブに取り入れやすい一足です。
足元は面積が小さい分、後回しにしがちですが、実はコーデの印象を大きく左右するパーツ。洋服を買い足す前に、まずは靴の更新から始めてみるのもひとつの方法です。ほんの少しトレンド感のある一足を取り入れるだけで、手持ちの服も新鮮に映るようになるでしょう。＜text：ミミ＞ ※画像は生成AIで作成しています
