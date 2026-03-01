【スカート編】“おば見え”を回避するならこれ。2026春トレンド「大人の“買い足し”正解アイテム」
春に向けてスカートを取り入れたい方は少なくないはず。ただ、久しぶりに履いてみると「なんだか古く見える…」「甘くなりすぎる…」と感じることもあるでしょう。実は2026春のスカートトレンドは、華やかさよりも“落ち感”と“縦ライン”がキーワード。選び方を少し変えるだけで、無理なく今っぽさが戻ってきます。それでは「買い足し正解スカート」をチェックしてみましょう。
フレアでも広がらない。「落ち感重視」が大人スカートの新基準
以前は定番だったハリのあるフレアスカートですが、今はシルエットが大きく広がるほど重心が下がって見えやすく、全体がやや古い印象になりがち。2026春は、歩くと揺れるのに横に広がらない、落ち感素材のフレアやIライン寄りのシルエットが主流です。
サテン調やシフォン系など、縦にストンと落ちる素材を選ぶことで、体のラインを拾いすぎず、自然とスタイルアップして見えるのも嬉しいポイント。甘さよりも“縦の流れ”を意識したスカートが、大人の更新バランスにはちょうどいい選択です。
丈と靴の関係が９割。スカートは“足元セット”で考える
スカート選びで意外と差がつくのが、丈と靴の組み合わせ。ミモレ丈の場合は甲が浅すぎないパンプスやきれいめローファーで、足の甲に程よくボリュームを持たせると全体のバランスが安定します。
一方、ロング丈なら足首が少しのぞく設計のものを選ぶと、フラットシューズでも重たく見えにくくなります。スカート単体で可愛いかどうかではなく、「今持っている靴とどうつながるか」を前提に考えると、着たときの違和感がぐっと減っていきます。
デニムスカートは“きれいめ前提”が2026春の正解
カジュアル代表のデニムスカートも、2026春は大人が取り入れやすい進化系が豊富。色落ちは控えめで、縦の切り替えやセンターライン入りなど、Iラインを強調するデザインが主流です。
トップスもTシャツ合わせではなく、とろみブラウスやジャケットなど、きれいめ要素を必ず一つ足すのが今っぽさのポイント。ラフすぎない“きれいめカジュアル”に寄せることで、デニム特有の若作り感や生活感を回避しやすくなります。
スカートで“おば見え”しやすい原因は、甘さや無難さよりも、シルエットと足元バランスのズレにあることがほとんど。2026春は、落ち感のある素材と縦ラインを意識したデザインを選ぶだけで、手持ちトップスとの組み合わせもぐっと今っぽく仕上がりますよ。＜text：ミミ＞ ※画像は生成AIで作成しています
