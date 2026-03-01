【パンツ編】“おば見え”を回避するならこれ。2026春トレンド「大人の“買い足し”正解アイテム」
トップスやアウターを変えても、なぜか全体が古く見える…。そんなときに見直したいのが、実は「パンツのシルエット」。2026春は、細すぎず太すぎない“まっすぐライン”がトレンドの中心に。今の体型やライフスタイルにもなじみやすく、きれいめにもカジュアルにも振れるパンツを選ぶことで、いつものコーデが一気に今っぽく更新されます。そこで今回は、大人世代が無理なく取り入れられる「買い足し正解パンツ」を厳選して紹介します。
きちんと感は「細すぎないテーパード」で更新
通勤やきれいめシーンで頼れるテーパードパンツも、ピタッと細身すぎると一気に時代遅れ感が出やすいのが現実。2026春は、太ももから裾にかけて自然に落ちる“ゆるやかテーパード”が主流です。
センタープレス入りで縦ラインを強調しつつ、ヒップや太ももを締めつけない設計なら、体型カバーときちんと感を両立。ジャケット合わせはもちろん、ニットやカットソーと合わせてもバランスよく決まります。
今っぽさは「ストレート寄りワイド」で仕込む
今季のトレンド感を最も出しやすいのが、ストレートからややワイド寄りのシルエット。腰まわりはすっきり、太ももから下はストンと落ちるラインが、脚をまっすぐ長く見せてくれます。
トップスをインしてもアウトでも成立し、きれいめコートとも好相性。いかにも“ワイドパンツ”にならない控えめな広がりが、大人世代にはちょうどいい落としどころです。
デニムは「細身卒業」が若見えの近道
スキニーやピタピタの細身デニムは、気づかないうちに全体を古く見せがち。2026春は、腰まわりに程よく余裕のあるストレートデニムが主流です。
脚のラインを拾いすぎず、ヒールでもフラットでも合わせやすいのが魅力。きれいめアウターやブラウスと合わせれば、大人のカジュアルとしてちょうどいい抜け感がつくれます。
パンツは、全身の印象を左右する“土台アイテム”。シルエットを今のバランスに更新するだけで、トップスやアウターはそのままでも、コーデ全体が自然と垢抜けて見えます。まずは１本、今の自分に合う形を選んでみるだけで、春のワードローブはぐっと軽やかに動き出します。＜text：ミミ＞ ※画像は生成AIで作成しています
