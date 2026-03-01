【トップス編】“おば見え”を回避するならこれ。2026春トレンド「大人の“買い足し”正解アイテム」
冬のニットに少し飽きてきて、「そろそろ春っぽさを足したい」と思う1月後半。でも、なんとなく手持ちのトップスを着続けていると、どこか古く見えたり、気分とコーデが噛み合わなかったりしがちです。そこで今回は、2026春トレンドを取り入れつつ、大人世代でも無理なく更新できる“正解トップス”を３タイプ紹介します。今から買い足して、春まで長く使えるものを選ぶのがポイントです。
透けすぎない「シアーニット」で軽さを足す
春トレンドの定番になりつつあるシアー素材ですが、透け感が強すぎると大人世代には少しハードルが高め。そこでおすすめなのが、インナーがほんのり透ける程度の薄手ニットタイプです。
▲透けすぎない薄手シアーニットなら、今の時期から取り入れやすく、春らしい軽さもプラス
重たい印象になりがちな冬コーデに軽さを足せて、ジャケットやコートのインにも自然になじみます。ベージュやエクリュなどのニュアンスカラーを選べば、顔まわりも明るく見えて、季節の切り替えにもぴったりです。
甘さ控えめの「立体スリーブブラウス」で更新感を
シンプルなトップスに慣れていると、つい無難な形ばかり選びがち。そんなときは、袖にほどよいボリュームが入ったブラウスが頼りになります。
▲袖に立体感があるだけで、ベーシックコーデが一気に今年らしい印象に
身頃はすっきり、袖だけにデザインがあることで、甘さが出すぎず大人でも取り入れやすいバランスに。パンツにもスカートにも合わせやすく、１枚で“今っぽさ”が完成するのがうれしいポイントです。
抜け感が出る「落ち感カットソー」で休日コーデを刷新
きれいめトップスだけでなく、カジュアル派さんにはカットソー更新も重要。ポイントは、体のラインを拾わず、自然に落ちるシルエットを選ぶことです。
▲落ち感のあるカットソーなら、デニム合わせでも“部屋着感”を回避できます
ハリが強すぎない素材なら、デニム合わせでもラフになりすぎず、きれいめカジュアルな仕上がりに。色はグレーやライトベージュなど、顔映りのいいニュアンスカラーを選ぶと大人っぽさもキープできます。
コーデが古く見える原因は、全身ではなく「トップスの季節感」にあることがほとんど。春らしい素材感やシルエットを１点足すだけで、今の時期でも無理なく印象を更新できます。まずは手持ちボトムに合わせやすいトップスから買い足して、冬から春への端境期コーデをスムーズに切り替えていきましょう。＜text：ミミ＞ ※画像は生成AIで作成しています
