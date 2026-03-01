【アウター編】“おば見え”を回避するならこれ。2026春トレンド「大人の“買い足し”正解アイテム」
店頭には少しずつ春物が並び始める一方で、外はまだ寒さが残る1月後半。「何を買い足せば失敗しないのか分からない」「無難すぎると古く見えそう」と迷う人も多い時期です。そんな端境期こそ、まず見直したいのが“アウター”。羽織りを更新するだけで、手持ち服の印象まで一気に新しく見えてきます。2026年春は、軽さ・きちんと感・抜け感のバランスがキーワード。そこで今回は、大人世代が取り入れやすい“買い足し正解アウター”を紹介します。
きれいめに着られる「進化系ライトブルゾン」
スポーティ要素のトレンドは継続中ですが、2026年春は素材感やシルエットで上品さを備えたタイプが主流。ハリのある軽量素材や、短すぎない着丈を選ぶことで、大人のきれいめコーデにも自然になじみます。
ニットやカットソーを重ねれば寒さ対策もでき、春先まで長く活躍する汎用性の高さも魅力です。
羽織るだけで印象が整う「ミニマルコート」
トレンチほど重くなく、ジャケットほど堅すぎない軽やかなコートが今季の本命。直線的なシルエットと装飾を抑えたデザインが、全体をすっきり洗練させてくれます。ライトグレーやグレージュなど、冬から春へ自然につながるカラーを選ぶと、着回し力も高まります。
甘さを抑えた「大人仕様ツイードジャケット」
ツイードは、フェミニンさときちんと感を両立できる春の定番。今季は装飾控えめ・ニュアンスカラー・すっきりシルエットが主流です。
デニムやきれいめパンツと合わせることで、気負わない日常スタイルにも落とし込みやすくなります。
春物を一気に買い替えなくても、アウターを一着更新するだけでコーデの鮮度は大きく変わります。トレンドを意識しながらも、シルエットと素材で“無理のない今っぽさ”を選ぶことが、大人のおしゃれを安定させるポイントです。＜text：ミミ＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼おしゃれのつもりが“おば見え”。気分とコーデが噛み合わない「１月後半の服選び」問題