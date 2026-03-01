心と身体は言葉以上に正直。「本命サイン」と判断していい男性の態度
恋に落ちた男性の心と身体は、言葉以上に正直に反応してしまうもの。
女性に対して恋心を抱いていると、無意識に相手の女性に対してサインを送ってしまうのです。
そこで今回は、「本命サイン」と判断していい男性の態度を紹介します。
笑顔が増え、表情が柔らかくなる
男性は好きな女性の前では、自分でも気づかないうちに表情が柔らかくなり、笑顔が増えるものです。
なぜなら、脳内の「報酬系」が活性化しているから。
女性の恋愛事情や他の男性との関係を気にする
好きな女性の恋愛事情や他の男性との関係を気にする行動も、男性が無意識に出してしまう最も分かりやすい本命サインの１つ。
実は「嫉妬」や「独占欲」は愛情の深さと比例する傾向があり、本命の女性が他の男性が楽しそうに話しているだけで、きっと表情が曇ったり、さりげなく会話に割り込んできたりなどの反応を無意識にしてしまうのです。
これは好きな女性を失うことへの不安に対する自己防衛的な反応で、恋愛経験が少ない男性ほど、この反応が強く出るでしょう。
今回紹介したように男性の自分への態度を観察しているだけで男性の「本命サイン」に気付くことができるので、ぜひ気になる男性のちょっとした仕草や反応にさりげなく注目してみてくださいね。
