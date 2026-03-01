¥¹¥Î¥Ü¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡Ö½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡ÈÇú²»¡É¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±éµ»Ãæ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ï¡©
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¡¢¶â¡¦Æ¼2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼À¥¿´³ñÁª¼ê¤Ï¡¢±éµ»Ãæ¤Ë¡ÈÇú²»¡É¤Ç²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥É¥í¡¼¥ó¤ò¶î»È¤·¤¿Î×¾ì´¶Éº¤¦±ÇÁü¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î³Æ¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÇØ¸å¤«¤éÁª¼ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¤â¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÈô¹Ô²»¤¬ÃíÌÜ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿¼ÅÄçýè½Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯Â¼À¥Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÊÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£)½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡ÈÇú²»¡É¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢±éµ»Ãæ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡Ö¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÍÎ³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¿¤¤¤È¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¥é¥Ã¥×¤È¤«¥ì¥²¥¨·Ï¤òÊ¹¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡3²óÌÜ¤Î±éµ»Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎDJ¥¸¥ç¥Ê¥¹¥Ö¥ë¡¼¤Î¡ØRise¡Êft.Jack&Jack¡Ë¡Ù¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë²»³Ú¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ëÂ¼À¥Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¿¼ÅÄÁª¼ê¤Ï¡ÖÁ´Á³Ê¹¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï·ë¹½½¸Ãæ¤·¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¡£²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£(2·î28ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGoing! Sports&News¡Ù¤òºÆ¹½À®)