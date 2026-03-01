Ado、自身初の“実写MV”で「結構攻めた」 水中タイブ＆ヒールで全力疾走「必死なのが面白くて…」「しっかり見ていただきたい」
歌い手のAdoが2月28日、新曲「ビバリウム」で自身初となる“実写ミュージックビデオ”を公開。Adoが「結構攻めた」と話す、水中でのシーンやヒールで街中を駆け抜ける姿が公開された。
【動画】「ついに」「顔！横顔！」初“実写MV”で素顔をチラリとのぞかせたAdo
Adoは、2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから数々の快挙を成し遂げ、今年7月に日産スタジアムでのライブ開催が決定している23歳の歌い手。新曲「ビバリウム」は、2月26日に発売した自伝的ノンフィクション小説『ビバリウム Adoと私』を元に作られた楽曲。Adoのライブでバンドマスターを務める高慶“CO-K”卓史が編曲を担当。自己否定に苦しみながらもどこかに光を求めるAdoの心の叫びをボカロックに昇華させ、歌った一曲となっている。
MVは、初めての“実写MV”に挑戦した。映像ディレクターの林響太朗氏が監督を務め、ACROBAT FILMの大野瑞樹氏がプロデューサーを担当。歌い手として、ひとりの人として、向き合い続けてきたその姿勢を、過去の鬱屈な記憶と不屈の精神、そして未来への希望を織り交ぜて、楽曲内の言葉や残響が表現された約300カットで紡がれた迫力のある映像に仕上がっている。
中でも、Adoが「本当にしっかり見ていただきたいです（とても濡れたので）」と話す水中でのシーンや、「ちょっと必死なのが面白くて…」とヒールで走るシーンは、Ado自身が体当たりで臨んでおり、見応えあるシーンに仕上がっている。
