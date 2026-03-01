【きょうの天気】全国的に晴れて暖かく 西日本を中心にスギ花粉のピークに 3月1日
きょうは北から張り出す高気圧に覆われて全国的に晴れて、お出かけ日和となりそうです。西日本を中心にスギ花粉のピークに入る所もありますので、万全な花粉対策が必要です。強かった北風も少し弱まりそうです。
朝晩と日中の気温差には注意
＜予想最高気温＞
きょうは全国的に平年並みかやや高く、3月下旬から4月並みの暖かさとなる所が多いでしょう。西日本や東日本は桜が満開になる頃の陽気となり、昼間は上着なしで過ごせそうです。朝晩と日中の気温差にはご注意ください。
＜きょうの各地の予想最高気温＞
札幌 ： 1℃ 釧路： 5℃
青森 ： 5℃ 盛岡： 9℃
仙台 ：12℃ 新潟： 9℃
長野 ：11℃ 金沢：12℃
名古屋：20℃ 東京：19℃
大阪 ：17℃ 岡山：16℃
広島 ：17℃ 松江：12℃
高知 ：18℃ 福岡：17℃
鹿児島：21℃ 那覇：24℃
この先の気温は全国的に平年並み
＜週間予報＞
あすは西から低気圧が近づき、西日本は次第に天気が崩れる予想です。火曜日は太平洋側を中心に冷たい雨や雪が降り、まとまった雨量となりますので、渇水が続いていた所には恵みの雨となりそうです。水曜日も東日本や北日本で、雨や雪の残る所がありそうです。
この先の気温は全国的に平年並みで、これまでの高温傾向から一転して寒の戻りとなる日もある予想です。