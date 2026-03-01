野球日本代表・侍ジャパンの北山亘基投手が、話題となったメジャーリーガーたちとの交流の裏話について明かしました。

中日との壮行試合2戦目にリリーフ登板した北山投手。2イニングで38球を投げ、被安打2、奪三振1、与四球1、無失点と落ち着いた投球を披露しました。これについて北山投手は「無失点ではあったんですけど、より実戦の中でもう少し勢いがほしかったですし、こぢんまりした内容だった。次の登板はどうなるかわからないですけど、大会本戦に向けてもっとスケールの大きいピッチングができるようにしっかりやっていきたい」とコメント。課題については「先発に近い入り方をしてしまった」と振り返り、普段と違ってリリーフ起用となる中で「1球目から全開でいけるピッチングにしていきたい」と意気込みました。

この取材の中では、話題となった大谷翔平選手と鈴木誠也選手との交流についても質問が。初戦のベンチでは大谷選手と鈴木選手の間に北山投手が座り、2人の肩に腕を回す様子を見せたことで、ファンからも驚きの声があがりました。

これについて北山投手は「僕が1人で座っていたら、横に鈴木誠也さんがこられて、僕の右側に大谷さんが来られて。挟まれて潰されそうになっていたんですけど(笑)」と経緯を説明。「僕もなかなかちゃんと挨拶できていなかったので、そこで『ファイターズの北山です』と言ったら、『今言う！？』みたいな感じで笑われて。そこからいろいろたわいのない話をしてもらった感じですね」とやりとりについても明かしました。

日本ハムに在籍していた大谷選手は、北山投手にとっても“先輩”といった存在。その存在から学べることについては「一言で言えることではないと思いますし。空気感というか、グラウンドにいるだけで空気が変わりますし。言葉では表せないですけど、いろいろな雰囲気や影響力は見て感じるものがたくさんあるので、勉強というよりかは感じるままに僕は吸収したいなと思います」と思いを語りました。