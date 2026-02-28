これが男の本音。恋心が一気に冷めそうになる「女性の行動」TOP３
「なんだか最近、気になる彼の態度が変わった…」そう感じることはありませんか？
実は、あなたの何気ない行動が、男性の気持ちを冷めさせているのかも。
そこで今回は、男性たちの本音アンケートから明らかになった恋心が一気に冷めそうになる「女性の行動」TOP３を紹介します。
第３位 「触れたい衝動」が空回り！過剰なボディタッチ
親密さをアピールしたくて、ついついボディタッチが多くなっていませんか？
好意を示すなら、まずはさりげなく腕に触れる程度にとどめておき、男性の反応を見ながら、少しずつ距離を縮めていくのがベターです。
第２位 「わかって欲しい」が裏目！一方的な自分語り
「もっと自分のことを知ってほしい」という気持ちから、つい自分の話ばかりしてしまうことありませんか？
でも、一方的な自分語りは、男性に「俺には興味ないのかな」と思わせてしまいます。
会話は「キャッチボール」なので、自分の話を３分したら、彼の話を５分聞くことを意識しましょう。
第１位 「今だけちょっと」が命取り！スマホ依存
デート中にちょっとだけ…と思ってスマホをマメにチェックしていませんか？
実はこれ、男性が最も冷めてしまう行動で、「目の前の自分よりスマホの方が大事なんだ」というメッセージになってしまっています。
大切な時間を共有するならスマホはバッグの中にしまって、今この瞬間を大切にする姿勢をアピールしましょう。
恋愛は小さな気配りの積み重ね。今回のランキンを参考に、あなたらしさを忘れずに素敵な恋愛を楽しんでくださいね！
