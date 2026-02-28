これが男の本音。恋心が一気に冷めそうになる「女性の行動」TOP３

「なんだか最近、気になる彼の態度が変わった…」そう感じることはありませんか？

実は、あなたの何気ない行動が、男性の気持ちを冷めさせているのかも。

そこで今回は、男性たちの本音アンケートから明らかになった恋心が一気に冷めそうになる「女性の行動」TOP３を紹介します。

第３位　「触れたい衝動」が空回り！過剰なボディタッチ


親密さをアピールしたくて、ついついボディタッチが多くなっていませんか？

確かに適度な触れ合いは親密感を生みますが、男性は「自分のペースを尊重されていない」と感じると一気に引いてしまうもの。

好意を示すなら、まずはさりげなく腕に触れる程度にとどめておき、男性の反応を見ながら、少しずつ距離を縮めていくのがベターです。

第２位　「わかって欲しい」が裏目！一方的な自分語り


「もっと自分のことを知ってほしい」という気持ちから、つい自分の話ばかりしてしまうことありませんか？

でも、一方的な自分語りは、男性に「俺には興味ないのかな」と思わせてしまいます。

会話は「キャッチボール」なので、自分の話を３分したら、彼の話を５分聞くことを意識しましょう。

第１位　「今だけちょっと」が命取り！スマホ依存


デート中にちょっとだけ…と思ってスマホをマメにチェックしていませんか？

実はこれ、男性が最も冷めてしまう行動で、「目の前の自分よりスマホの方が大事なんだ」というメッセージになってしまっています。

大切な時間を共有するならスマホはバッグの中にしまって、今この瞬間を大切にする姿勢をアピールしましょう。

恋愛は小さな気配りの積み重ね。今回のランキンを参考に、あなたらしさを忘れずに素敵な恋愛を楽しんでくださいね！

