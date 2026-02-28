本命の女性にはできない。男性が“遊び相手”だけに見せる言動
優しくしてくれるからといって、本命とは限りません。むしろ遊びの相手にも、男性はある程度の優しさを見せるもの。なので、男性が本気かどうかを見抜くには、“しない行動”を見るほうが確実です。
予定を曖昧にしか決めない
「そのうち」「タイミング合えば」などと言って、男性が予定を曖昧にしか決めないのは優先順位が高くないからです。本命相手には、予定を具体化しようとします。曖昧な約束が続くなら、関係を深める意思は弱いと言えるでしょう。
話を深掘りしない
女性の近況を聞いても、男性がその後の展開に触れようとしてこないのは、本気で関心を持っていないからです。男性は本命相手に対しては関係性や距離を縮めるために、会話を広げ、話の内容を記憶し、次につなげようとします。
周囲への紹介や将来の話を避ける
男性が友人や家族の話題に触れようとしなかったり、将来についての話題をぼかしたりするのは、女性との関係を限定的に保ちたいからこそ。逆に本命相手には、男性は自然と自分の世界を共有して、親密度を高めようと行動します。
男性が本気かどうかは、予定の具体性、会話の深さ、未来への姿勢に現れます。もしこの３つが揃っていないなら、期待しすぎないほうが賢明でしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
