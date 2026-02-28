「違うんだって…」不倫がバレた後の男性が見せる定番の“行動パターン”
不倫が発覚した瞬間、男性の行動は大きく分かれます。反省するかどうかより先に、まず出るのは“自己防衛”。その反応にはいくつかの共通パターンがあります。
頑なに否定する
「誤解だ」「何もない」など、確固たる証拠があっても頑なに否定する男性は少なくありません。事実よりも、今この場を平穏無事にやり過ごすことを優先します。
逆ギレする
都合の悪い状況に追い込まれて、逆ギレする男性も。例えば「スマホを見るほうが問題だろ」「興信所を使うなんて俺を信用していなかったんだ」などと論点をずらします。責められる立場を嫌い、怒ることで主導権を取り返そうとする行動です。
急に家庭モードになる
花を買う、家に早く帰る、やけに優しくなる。夫婦関係や家族を失いそうになったとき、家庭を守る行動に一気に振れる男性もいます。これは後悔や反省を示すための行動というより、損失回避の行動ということがほとんどです。
不倫がバレた後の男性の行動は、何よりも“防御優先”になります。本当に再構築できるかどうかは、初動よりも、その後の行動が継続するかで判断すべきでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
