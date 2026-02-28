断水・停電でも清潔を保てる。大人世代の“水なし美容ケア”の知識 #知り続ける
東日本大震災から15年。防災への意識は高まっていても、「水が使えない数日間」を具体的に想像できている人は多くありません。断水や停電が続く状況では、顔を洗うこと、髪を整えること、歯を磨くことさえ簡単ではなくなります。そんなときに知っておきたいのが、“水なし”でできる美容ケアの選択肢です。
顔と首まわりは“拭き取り”が基本
水が使えない環境では、拭き取りタイプのクレンジングや洗顔シートが頼り。汗や皮脂をそのままにしておくと不快感が増すだけでなく、肌荒れの原因にもつながります。
髪は“根元”を整えるだけで印象が変わる
シャンプーができない場合は、ドライシャンプーや頭皮用の拭き取りシートを活用しましょう。全体を完璧に整えようとしなくても、前髪や分け目など目につきやすい部分のベタつきを抑えるだけで印象は軽くなります。
大人世代はボリューム感が失われやすいため、根元をふんわり立ち上げる意識を持つことが大事。それだけで疲れた印象を和らげることができます。
口腔ケアと保湿は“我慢しない”
歯磨きシートや液体ハミガキは、非常時の心強い存在。口の中の不快感は想像以上にストレスになります。
また、乾燥は肌だけでなく唇や手元にも影響します。小さな保湿バームやハンドクリームがあるだけで、ひび割れやかゆみを防ぐことができます。“不快を減らす”という視点で備えておくことが大切です。
災害時の美容ケアは、贅沢ではありません。清潔を保ち、自分を整えることは、気持ちを立て直すための小さな支えになります。水が使えない状況でもできることを知っておく。それが、日常を守るためのひとつの準備です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は防災および一般的な美容知識をもとに編集部が再構成しています
