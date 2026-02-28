Éô²°Ãå¸«¤¨¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©40Âå¡¦50Âå¤¬º£¤³¤½Ãå¤¿¤¤¡ÈÉÊ¤è¤¯¸«¤¨¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡É£³¤Ä¤ÎÅ´Â§
¥Ë¥Ã¥È¤Ë¾¯¤·Ë°¤¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤È¤Ï¤¤¤¨´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ëº£¡¢Íê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£ÃÈ¤«¤¯¤Æ¥é¥¯¡£¤Ç¤â40Âå¡¦50Âå¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÈÉô²°Ãå¸«¤¨¡É¤è¤ê¤â¼Â¤Ï¡ÈÏ·¤±¸«¤¨¡É¡£¥µ¥¤¥º¤äÁÇºà¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢Á´¿È¤¬½Å¤¿¤¯±Ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¼ã¡¹¤·¤¯¡¢ÉÊ¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Î£³¤Ä¤ÎÅ´Â§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å´Â§¤½¤Î¡¡§¤æ¤ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Âç¤¤µ¤ÇÏ·¤±¸«¤¨¤Ï·è¤Þ¤ë
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤¬Î®¹ÔÃæ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ª¤¬Íî¤Á¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤äÃå¾æ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¡¢½Å¤¿¤¤°õ¾Ý¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤âÆù´¶¤ò½¦¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÀµ²ò¤Ï¡È¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤æ¤ë¤¤¡É¥µ¥¤¥º¡£
¸ª¤¬¤ï¤º¤«¤ËÍî¤Á¤ëÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È´¤±´¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤ä¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ç°ú¤Äù¤á¤ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤ä¸÷ÂôÁÇºà¤ò°ìÅÀÂ¤¹¤Ê¤É¡¢¤¤ì¤¤¤áÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤âÏ·¤±¸«¤¨ËÉ»ß¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
Å´Â§¤½¤Î¢¡§Çö¼ê¤Ï´í¸±¡£¡ÈÆù¸üÁÇºà¡É¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¤¯¤¿¤Ã¤È¤·¤¿Çö¼ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢À¸³è´¶¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯Èè¤ì¤Æ¸«¤¨¤¬¤Á¡£40Âå¡¦50Âå¤Ï¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥È¤ä¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÆù¸üÁÇºà¤òÁª¤Ö¤À¤±¤ÇÀ¶·é´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
Î©ÂÎÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢ÂÎ¤Î´Ý¤ß¤ò¶¯Ä´¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¡£¿þ¤«¤éÇò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ÆÌÀ¤ë¤µ¤òÂ¤¹¡¢¥ì¥¶¡¼Ä´¥Ü¥È¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼Á´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¡ÈÉô²°Ãå´¶¡É¤ò±ó¤¶¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å´Â§¤½¤Î£¡§¥í¥´¤Ï¿§¤Ç°ú¤Äù¤á¤ë
¥í¥´Æþ¤ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤¬°Â¿´¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ä¥°¥ì¡¼¤ÏËÄÄ¥¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥È¥à¤ÏºÙ¿È¤Ç½Ä¥é¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¡£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ç¥Ä¥ä¤òÂ¤»¤Ð¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë°ìÊÕÅÝ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤â²Ã¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Âµ¤ò·Ú¤¯¤Þ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤ÊÈ´¤±´¶¤Î±é½Ð¤â¼ã¡¹¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÏ·¤±¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¤ÓÊý¤ò²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¡Èº£¤Ã¤Ý¤¤Í¾ÍµÉþ¡É¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¡¦ÁÇºà¡¦¿§¡£¤³¤Î£³¤Ä¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Ã¥È¤ËÍê¤ê¤¤ê¤À¤Ã¤¿Åß¤Î½ªÈ×¤³¤½¡¢¸¤¯¹¹¿·¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ãtext¡õphoto¡§Hiromi Anzai¡ä
🌼ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¡£º£µ¨¤Î¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×¤Ï¡Ú¤¤ì¤¤¤á¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Û¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹