冠婚葬祭が盛大な地域といえば？結婚式は名古屋をイメージする人も多いが、ゼクシィの調査によれば、実は九州地区は披露宴・ウェディングパーティーの招待客数は平均68.8人（全国1位）、挙式、披露宴・ウェディングパーティーにかける費用は平均363.6万円（全国2位）という結果が出ている。



【写真】サンリオの「クロミ」をイメージしたブラックフォーマルが可愛すぎる♡

地域の絆や親族のつながりを大切にし、おもてなしを尽くして祝う文化が根付いていからといわれる。北九州のド派手な成人式なども、その派生のひとつともいえる。だが自分が主役じゃない場合は、参列者も主催者に失礼のないよう、その場にふさわしいものが求められる。



一方で主役じゃないときでも、“自分らしさ”は追求したい。近年カラーフォーマルだけなく、ブラックフォーマルも様々な個性を演出。例えば東京ソワールが昨年10月にサンリオの「クロミ」とコラボして誕生したブラックフォーマルはクロミの“黒ずきん”をイメージしたかわいいケープが付いたものや、クロミの耳からインスピレーションを得た大きな襟と袖口レース特徴的なブラックフォーマル、クロミとおそろいの付け襟がセットのブラックコートなど、いずれも付属品を取り外せば“きちんと感”のある服になるなど、相手への敬意を払いながらも、自分らしさが追求できる。



だが九州にはフォーマルウェアの専門店は少なく、多様化する結婚式や葬儀のニーズに応える選択肢が限られているという。「クロミ」のフォーマルドレスが話題の東京ソワールも、卒入学・ブライダルシーズンに合わせ13日フォーマルコンセプトショップを福岡・イオンモール筑紫野店に九州初出店。フォーマルをより身近に感じてもらうため、若年層へのアプローチを強化し、「おもてなし文化」が根付く九州で、冠婚葬祭をより豊かに彩るフォーマルウェアの選択肢を提供するという。



